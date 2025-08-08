A Milli Erkek Voleybol Takımı Macaristan'a Gitti

A Milli Erkek Voleybol Takımı Macaristan'a Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçı için Macaristan'a doğru yola çıktı. Takım, 9 Ağustos'ta Macaristan'ın Nyiregyhaza kentinde oynayacağı maça hazır.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçı için Macaristan'a gitti.

Ay-yıldızlılar, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Macaristan'a konuk olacak. Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum

Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.