A Milli Erkek Voleybol Takımı Japonya'ya mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Japonya'ya 3-0 yenildi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında ev sahibi Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.
Salon: Yoyogi National
Hakemler: Dziewirz Scott (Kanada), Andrea Puecher (İtalya)
Japonya: Taishi, Sekita, Ishikawa, Kentaro, Yuji, Ran (Tomohiro (L), Kento, Tatsunori, Masato, Ryu)
Türkiye: Bedirhan, Arslan, Yiğit, Mert M., Adis, Mirza ( Volkan (L), Berkay(L), Kaan, Arda, Yasin)
Setler: 25-15, 25-20, 25-19
Süre: 1 saat 16 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor