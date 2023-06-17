A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka'yı 3-1 Mağlup Etti
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p>SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Meryem Tekol Pelenk (Türkiye)TÜRKİYE: Burutay, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Ahmet, Arda, Volkan (L), Berkay (L) (Yiğit, Bedirhan, Arslan)DANİMARKA: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hjorth (L)...
SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Meryem Tekol Pelenk (Türkiye)TÜRKİYE: Burutay, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Ahmet, Arda, Volkan (L), Berkay (L) (Yiğit, Bedirhan, Arslan)DANİMARKA: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hjorth (L) (Nielsen, Rygaard-Rasmussen)SETLER: 21-25, 25-21, 26-24, 25-19SÜRE: 110 dakika (26',30',30',24')A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 6'ncı maçında sahasında konuk ettiği Danimarka'yı 3-1 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakaları 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor