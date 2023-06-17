Üye Girişi
Haberler
A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka'yı 3-1 Mağlup Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka'yı 3-1 Mağlup Etti

Spor Haberleri

p>SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Meryem Tekol Pelenk (Türkiye)TÜRKİYE: Burutay, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Ahmet, Arda, Volkan (L), Berkay (L) (Yiğit, Bedirhan, Arslan)DANİMARKA: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hjorth (L)...

p>

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Meryem Tekol Pelenk (Türkiye)

TÜRKİYE: Burutay, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Ahmet, Arda, Volkan (L), Berkay (L) (Yiğit, Bedirhan, Arslan)

DANİMARKA: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hjorth (L) (Nielsen, Rygaard-Rasmussen)

SETLER: 21-25, 25-21, 26-24, 25-19

SÜRE: 110 dakika (26',30',30',24')

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 6'ncı maçında sahasında konuk ettiği Danimarka'yı 3-1 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.

2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakaları 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sırbistan Danimarka voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title