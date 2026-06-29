Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya sıralamasında ilk 10'da yer aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIVB Milletler Ligi ikinci etabında 3 galibiyet alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'de 7. sıraya yükselirken FIVB dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak tarihinde ilk kez ilk 10 takım arasına girdi.

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi.

Gliwice kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı ekip, Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaştı.

İlk maçını Çin'e karşı 3-0 kazanan milliler, son şampiyon Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Üçüncü maçında Arjantin'i 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başaran A Milli Takım, son maçında Belçika'yı 3-0 yenerek ikinci etabı 3 galibiyetle tamamlamış oldu.

Milliler, VNL'de ikinci etabın tamamlanmasıyla elde ettiği 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer aldı.

Türkiye, FIVB dünya sıralamasında ilk defa ilk 10'da

A Milli Erkek Voleybol Takımı, aldığı bu sonuçla ilk defa FIVB dünya sıralamasında da 9. sıraya yükselerek ilk 10 takım içerisine girdi.

Milletler Ligi'nde son etap sonunda ilk 8'de yer alan takımlar finale kalacak ancak Çin Milli Takımı, ilk 8 içinde yer alamazsa ev sahibi avantajıyla doğrudan finallerde yer alacak. Bu durumda ilk 7 takım finallerde mücadele edecek, 8. takım ise elenecek.

Ay-yıldızlı ekip, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak 3. ve son etapta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

Milletler Ligi'nin ikinci haftasında oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGMP
1Japonya88020
2ABD86219
3Polonya86217
4Slovenya86214
5Ukrayna85316
6İtalya85316
7TÜRKİYE85314
8Bulgaristan85314
9Brezilya85313
10Almanya84412
11Sırbistan84412
12Fransa84410
13Belçika8359
14İran8269
15Arjantin8267
16Kanada8178
17Çin8174
18Küba8082

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...