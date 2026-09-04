Milliler Danimarka ile 2-2 Berabere

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesi Danimarka ile oynadığı ikinci hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Danimarka ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmaya Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Marko Matic, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Ahmet Tümer ve Berkay Bayraktar ile başlarken Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın, Yunus Emre Tayaz ve Hilmi Şahin, oyuna kenardan girdi.

İki takımın anlaşması doğrultusunda dört set oynanan karşılaşma, 23-25, 25-20, 25-21 ve 19-25'lik set sonuçlarıyla 2-2 sona erdi.

Türkiye, Danimarka ile oynadığı ilk hazırlık maçından 4-0 galip ayrılmıştı.

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kaynak: AA