A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turuna Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez bu turnuvada çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya - Kanada eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Salon: SM Mall of Asia, Pasay City

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersel), Wensheng Luo (Çim)

Türkiye: Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Berkay (L) (Can, Ahmet)

Hollanda: Berkhout, Koops, Plak, Ahyi, Tuinstra, Van Der Ent, Jorna (L) (Korenblek, Wiltenburg)

Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19

Süre: 102 dakika - İSTANBUL