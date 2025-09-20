Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı ve tarihindeki ilk çeyrek finalini elde etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turuna Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez bu turnuvada çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya - Kanada eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Salon: SM Mall of Asia, Pasay City

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersel), Wensheng Luo (Çim)

Türkiye: Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Berkay (L) (Can, Ahmet)

Hollanda: Berkhout, Koops, Plak, Ahyi, Tuinstra, Van Der Ent, Jorna (L) (Korenblek, Wiltenburg)

Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19

Süre: 102 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar

Yüzde 80'i Müslüman ülkede rezil gelenek: Gizlice yapıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz

Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.