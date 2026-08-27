Haberler

Milliler Danimarka ile hazırlık maçı yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Danimarka ile iki hazırlık maçı yapacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Danimarka ile iki hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmalar, 2 ve 4 Eylül'de TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

2026 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi

6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı
Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti

Ağabey-kardeş yan yana uğurlandı: Ortaya çıkan detay kahretti
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Tam düğün biterken aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler