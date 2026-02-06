Haberler

Türkiye, Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off'unda Slovenya karşısında 2-0 öne geçti

Türkiye, Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off'unda Slovenya karşısında 2-0 öne geçti
Güncelleme:
A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya ile oynadığı Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarının ilk gününü 2-0'lık skorla önde tamamladı. Mert Alkaya ve Yankı Erel, rakiplerini mağlup ederek Türkiye'nin avantajını artırdı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Slovenya'nın Velenje kentindeki Bela dvorana Velenje Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Davis Cup'ta ilk maçına çıkan Mert Alkaya, Sebastian Dominko'yu 7-5 ve 7-6 yendi.

İkinci maçta ise Yankı Erel, 1 saat 47 dakika süren karşılaşmada Bor Artnak'ı 7-6, 6-1'lik setlerle mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

İlk günü galibiyetle kapatan ay-yıldızlılar, yarın TSİ 13.00'de çiftler mücadelesine çıkacak. 5 maçlık seride 3 galibiyet elde eden takım Dünya Grubu 1'e yükselecek.???????

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
