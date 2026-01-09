Hokey: Erkekler Salon Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ve Portekiz'e mağlup oldu.

Heidelberg kentindeki organizasyonda Türkiye üçüncü maçında Portekiz ile mücadele etti.

SNP Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz 5-3 kazandı. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Celal Aydın ile Müslüm Elagöz (2) atarken, Portekiz'in gollerini David Franco, Laurens Halfmann, Rodrigo Castro, Emil Gomes ve Miguel Rodrigues kaydetti.

Organizasyonun dördüncü maçında ise Türkiye yine aynı salonda bu kez Çekya ile karşılaştı. Mücadelede Türkiye, rakibine 5-4 mağlup oldu.

Milli takımın gollerini Ali Akın Özkılıç, Volkan Başer ile Müslüm Elagöz (2) kaydetti. Çekya'nın golleri ise Jakub Homolka (2), Josef Toms, Martin Seemann ve Lukas Plochy'den geldi.

Organizasyon 11 Ocak'ta sona erecek.