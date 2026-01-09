Haberler

Hokey: Erkekler Salon Avrupa Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'daki Salon Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ve Portekiz ile karşılaşarak her iki maçta da mağlup oldu. Portekiz'e 5-3, Çekya'ya ise 5-4 yenildi.

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ve Portekiz'e mağlup oldu.

Heidelberg kentindeki organizasyonda Türkiye üçüncü maçında Portekiz ile mücadele etti.

SNP Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz 5-3 kazandı. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Celal Aydın ile Müslüm Elagöz (2) atarken, Portekiz'in gollerini David Franco, Laurens Halfmann, Rodrigo Castro, Emil Gomes ve Miguel Rodrigues kaydetti.

Organizasyonun dördüncü maçında ise Türkiye yine aynı salonda bu kez Çekya ile karşılaştı. Mücadelede Türkiye, rakibine 5-4 mağlup oldu.

Milli takımın gollerini Ali Akın Özkılıç, Volkan Başer ile Müslüm Elagöz (2) kaydetti. Çekya'nın golleri ise Jakub Homolka (2), Josef Toms, Martin Seemann ve Lukas Plochy'den geldi.

Organizasyon 11 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı

Uyarıdan saatler sonra operasyon başladı! YPG vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı

Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı