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A Milli Erkek Hentbol Takımı Romanya'ya 35-26 Mağlup Oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı Romanya'ya 35-26 Mağlup Oldu
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi Romanya'ya 35-26 yenildi. Maçın ilk yarısı 14-7 Romanya'nın üstünlüğüyle sona ererken, milli takım yarın Gürcistan ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi Romanya'ya 35-26 mağlup oldu.

Romanya'nın Pitesti şehrindeki Mioveni Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da 14-7 Romanya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, karşılaşmayı da 35-26 kazandı.

Milli takım Uluslararası Karpat Turnuvası'nda yarın Gürcistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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