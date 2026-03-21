A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın Romanya ile karşılaşacak
2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur rövanş maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.
Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolundaki milli takımın, Romanya ile oynayacağı maç, Romeo Lamandi Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.
Müsabakada Danimarka'dan Mads Hansen ve Jesper Madsen hakem ikilisi görev yapacak.
Milliler Bolu'da oynanan 2. tur ilk maçında Romanya'ya 37-32 mağlup olmuştu.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'yı elemesi durumunda Norveç ile karşı karşıya gelecek.