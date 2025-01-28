A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Yeni Başantrenörü Oliver Roy Camino

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörlük görevine, İspanyol teknik adam Oliver Roy Camino getirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörlük görevine Oliver Roy Camino'nun getirildiği duyuruldu.

Oliver Roy Camino kimdir?

2002 yılında antrenörlük kariyerine başlayan İspanyol teknik adam Camino, uzun yıllar farklı takımlarda görev yaptı. 2009-2016 yılları arasında FC Barcelona takımının asistan koçluğunu, 2016-2019 yıllarında da ikinci koçluk görevini üstlenmiştir. 2020 yılında Katalan Milli Takımı başantrenörlüğü ve 2021-2022 sezonunda Zamalek SC takımı başantrenörlüğünü yaptı. Camino, Türkiye'de Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş takımını çalıştırmaya devam ediyor.

Oliver Roy Camino'nun başarıları ise şu şekilde:

"2 EHF Şampiyonlar Ligi, 5 IHF Superglobe, 8 İspanya Kupası, 9 İspanya Süper Kupası, Afrika Süper Kupası, Mısır lig şampiyonluğu, Mısır Süper Kupası, Afrika Kupası Kazananlar Kupası, 10 Asobal lig şampiyonluğu, 10 Asobal Kupası

THF Erkekler Süper Lig, Türkiye Kupası, 2 THF Erkekler Süper Kupa." - İSTANBUL