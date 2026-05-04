A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Norveç ile yapacağı maçların kamp kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turunda Norveç ile yapacağı maçların kamp kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Norveç ile 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak milliler, rakibiyle rövanş maçını ise 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da oynayacak.

Norveç'i elemesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Kaleciler: Can Adanır, Enis Yatkın, Yunus Özmusul

Oyun kurucular: Ali Emre Babacan, Baran Nalbantoğlu, Buğra Olgun, Doruk Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Fatih Çalkamış, Genco İlanç, Sadık Emre Herseklioğlu

Kanatlar: Danyel Kaya, Enis Harun Hacıoğlu, Şevket Yağmuroğlu, Görkem Biçer

Pivotlar: Alper Aydın, Ediz Aktaş, Koray Ayar

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
