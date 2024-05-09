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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt'i 31-30 yenerek hazırlık maçını kazandı

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan hazırlık maçında Kuveyt'i 31-30 mağlup etti. İlk yarıyı 19-15 önde tamamlayan Türkiye, Doruk Pehlivan ve İlkan Keleşoğlu'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı. İki takım, 11 Mayıs Cumartesi günü tekrar karşılaşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Kuveyt'i 31-30 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 19-15 üstün tamamladı.

Türkiye'de Doruk Pehlivan 5, İlkan Keleşoğlu da 4 golle en skorer isimler oldu.

A Milli Takım, Kuveyt'le 11 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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