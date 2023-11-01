A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur ilk maçında İtalya'yı 37-28 mağlup etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı İtalya'yı mağlup etti

28 mağlup etti.

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Turu'nda A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 1. Tur ilk maçından 37-28 galip ayrıldı. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. - SAKARYA