A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Şubat'ta Sırbistan ile karşılaşacak. Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenmanlarına başladı.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 27 Şubat Cuma günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştiren millilerin antrenmanını TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlıların, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri şubat ve mart penceresi maç programı şöyle:

27 Şubat Cuma:

21.00 Sırbistan-Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)

2 Mart Pazartesi

21.00 Türkiye-Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
