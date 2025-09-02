A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan ile Karşılaşıyor

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası grup aşaması beşinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Arena Riga'da yapılan antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri takip etti. Ay-yıldızlıların, yarın Sırbistan ile oynayacağı mücadele, saat 21.15'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. - İSTANBUL