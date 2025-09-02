A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan ile Karşılaşıyor
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Sırbistan ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarına devam ederken antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası grup aşaması beşinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Arena Riga'da yapılan antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri takip etti. Ay-yıldızlıların, yarın Sırbistan ile oynayacağı mücadele, saat 21.15'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
