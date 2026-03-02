Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde 2. turu garantiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde 2. turu garantiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 4. maçında Sırbistan'ı 94-86 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve 2. turu garantiledi. Maçta etkili performans sergileyen Tarık Biberovic 21 sayı ile takımın en skorer ismi oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 4. maçında Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı. Milliler, bu sonuçla 2. turu garantiledi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), MARQUES, Paulo Marques (Portekiz), Martin Horozov (Bulgaristan)

Türkiye: Şehmus Hazer 15, Cedi Osman 13, Tarık Biberovic 21, Ercan Osmani 11, Ömer Yurtseven 17, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir 2, Sertaç Şanlı 7, Onuralp Bitim 8, Berk Uğurlu

Başantrenör: Ergin Ataman

Sırbistan: Nemanja Dangubic 6, Ognjen Dobric 14, Dejan Davidovac 12, Aleksa Avramovic 16, Luka Mitrovic 9, Stefan Miljenovic 10, Bogoljub Markovic 9, Stefan Momirov, Dusan Ristic 2, Arijan Lakic 2, Nikola Tanaskovic 6, Jovan Novak

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 28-21 (Türkiye lehine)

Devre: 48-46 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 76-63 (Türkiye lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Gözaltındaki Tanju Özcan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi

CHP'li başkandan, meclis üyesine ağza alınmayacak sözler
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi

CHP'li başkandan, meclis üyesine ağza alınmayacak sözler
Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü

Beş yüz yıldır ayaktaydı! Tarihi saray füzelere hedef oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

Kritik boğaz alev alev! Bir petrol tankerini daha vurdular