A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde 2. turu garantiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 4. maçında Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı. Milliler, bu sonuçla 2. turu garantiledi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), MARQUES, Paulo Marques (Portekiz), Martin Horozov (Bulgaristan)

Türkiye: Şehmus Hazer 15, Cedi Osman 13, Tarık Biberovic 21, Ercan Osmani 11, Ömer Yurtseven 17, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir 2, Sertaç Şanlı 7, Onuralp Bitim 8, Berk Uğurlu

Başantrenör: Ergin Ataman

Sırbistan: Nemanja Dangubic 6, Ognjen Dobric 14, Dejan Davidovac 12, Aleksa Avramovic 16, Luka Mitrovic 9, Stefan Miljenovic 10, Bogoljub Markovic 9, Stefan Momirov, Dusan Ristic 2, Arijan Lakic 2, Nikola Tanaskovic 6, Jovan Novak

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 28-21 (Türkiye lehine)

Devre: 48-46 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 76-63 (Türkiye lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı