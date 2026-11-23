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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda oynayacağı İtalya karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla başladı.

Milliler, elemelerin üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, pencerenin diğer maçında ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda'yı konuk edecek.

A Milli Basketbol Takımı, karşılaşmalar öncesindeki çalışmalarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanın 10 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Antrenmanı Efes forması giyen Ercan Osmani ve Beşiktaşlı basketbolcular yarın ve çarşamba günü EuroLeague maçı olmasından dolayı saha kenarından takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı