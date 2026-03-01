Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan maçının hazırlıklarına devam etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki Sırbistan maçı için hazırlıklarını tamamladı. Takım, başantrenör Ergin Ataman öncülüğünde yaklaşık 2 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda yarın Sırbistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Millilerin antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın gruptaki dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.??????? Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1 ile S Sport ekranlarından naklen yayımlanacak.

