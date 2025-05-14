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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı Açıklandı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım ile mücadele edecek. İlk maçı 27 Kasım'da Bosna Hersek ile oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programı açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2027 Dünya Kupası'nın elemelerinde C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile karşı karşıya gelecek. Millilerin maç programı da belli oldu. Buna göre, ay-yıldızlılar ilk karşılaşmasında 27 Kasım Perşembe günü evinde Bosna Hersek ile oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın elemelerdeki maç programı şöyle:

27 Kasım Perşembe

Türkiye - Bosna Hersek

30 Kasım Pazar

Ön elemelerden gelecek takım - Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma

Sırbistan - Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi

Türkiye - Sırbistan

2 Temmuz 2026 Perşembe

Bosna Hersek - Türkiye

5 Temmuz 2026 Pazar

Türkiye - Ön elemelerden gelecek takım - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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