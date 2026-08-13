Milli Takım'ın 17 kişilik aday kadrosu açıklandı

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Litvanya ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 17 kişilik aday kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda 28 Ağustos Cuma günü 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya'yı ağırlayacak. Milliler, 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da ise İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlıların 17 kişilik aday kadrosu da belli oldu.

Millilerin aday kadrosunda şu isimle bulunuyor:

Adem Bona

Berk İbrahim Uğurlu

Cedi Osman

Darius Karutasu

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Furkan Korkmaz

Kenan Sipahi

Malachi Flynn

Metecan Birsen

Onuralp Bitim

Ömer Faruk Yurtseven

Ömer Kutluay

Sertaç Şanlı

Şehmus Hazer

Yiğit Arslan

Yiğitcan Saybir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı