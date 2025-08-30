A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan 3'te 3 Başarı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan 3'te 3 Başarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek grup aşamasındaki üçüncü galibiyetini aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Dariusz Zapolski (Polonya)

Türkiye: Shane Larkin 4, Alperen Şengün 20, Ercan Osmani 5, Cedi Osman 9, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz 14, Onuralp Bitim 13, Adem Bona 5, Ömer Faruk Yurtseven 14, Sertaç Şanlı 5, Erkan Yılmaz 2, Şehmus Hazer 4

Başantrenör: Ergin Ataman

Portekiz: Neemias Queta 15, Miguel Queiroz 6, Diogo Ventura 2, Travante Williams 14, Diogo Brito, Vladyslav Voytso 5, Rafael Santos 5, Daniel Relvao 2, Francisco Amarante 5, Candido Sa, Diogo Gameiro, Nuno Sa

Başantrenör: Mario Gomes

1. Periyot: 22-13 (Türkiye lehine)

Devre: 51-27 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 73-37 (Türkiye lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

İşte Sergen'in ilk transferi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.