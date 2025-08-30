A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan 3'te 3 Başarı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek grup aşamasındaki üçüncü galibiyetini aldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Dariusz Zapolski (Polonya)
Türkiye: Shane Larkin 4, Alperen Şengün 20, Ercan Osmani 5, Cedi Osman 9, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz 14, Onuralp Bitim 13, Adem Bona 5, Ömer Faruk Yurtseven 14, Sertaç Şanlı 5, Erkan Yılmaz 2, Şehmus Hazer 4
Başantrenör: Ergin Ataman
Portekiz: Neemias Queta 15, Miguel Queiroz 6, Diogo Ventura 2, Travante Williams 14, Diogo Brito, Vladyslav Voytso 5, Rafael Santos 5, Daniel Relvao 2, Francisco Amarante 5, Candido Sa, Diogo Gameiro, Nuno Sa
Başantrenör: Mario Gomes
1. Periyot: 22-13 (Türkiye lehine)
Devre: 51-27 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 73-37 (Türkiye lehine) - İSTANBUL