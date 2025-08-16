A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İki Önemli Eksik

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İki Önemli Eksik
Türkiye Basketbol Federasyonu, Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'ın Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki üçüncülük maçında yer almayacağını açıkladı. Şengün önlem amaçlı, Arslan ise sakatlığı nedeniyle kadroda bulunamayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'ın Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Milli oyuncularımızdan Alperen Şengün önlem amaçlı, Yiğit Arslan ise topuğundaki sakatlıktan ötürü bu akşam Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak A Erkek Milli Takımımızın maç kadrosunda yer almayacaklar" denildi.

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk maçında Almanya'ya 73-71 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, turnuvanın üçüncülük maçında Çekya ile bu akşam saat 19.00'da karşılaşacak. - İSTANBUL

