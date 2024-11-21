Üye Girişi
Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile Kritik Maça Çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile Kritik Maça Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek. Millilerin bu maçı kazanması, EuroBasket 2025'e katılımını garantileyebilir.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, 25 Kasım Pazartesi günü ise Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler, oynayacağı iki maçı da kazanması durumunda FIBA EuroBasket 2025 bileti alacak.

12 Dev Adam, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda çıktığı ilk iki müsabakada İtalya'ya deplasmanda 87-80 yenilmiş, İzlanda'yı da evinde 76-75 mağlup etmişti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu şöyle:

"Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (A. Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş JK), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırganın ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

 Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli

Soylu'dan muhtarların hayallerini yerle bir edecek açıklama
Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket

Rezilliklerini kimse görmez sandılar ama her şey kayıt altındaydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı? Aylin Coşkun kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.