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Milliler Litvanya Maçı Hazırlıklarına Başladı

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 28 Ağustos'taki Litvanya maçı öncesi Ergin Ataman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Takım, Almanya'daki Süper Kupa'ya katıldıktan sonra İstanbul'da hazırlıklarına devam edecek.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda 28 Ağustos'ta Litvanya'yı konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayı TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF yöneticileri takip etti.

21-22 Ağustos'ta düzenlenecek Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa için 18 Ağustos'ta Almanya'ya hareket edecek milliler, hazırlıklarını bu ülkede sürdürecek. Milliler Hamburg'daki Barclays Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonda 21 Ağustos'ta Hırvatistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 22 Ağustos'ta oynanacak son maçın ardından İstanbul'a dönerek Litvanya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Litvanya'yı 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da da deplasmanda İzlanda'yla karşılaşacak.

Kaynak: AA
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