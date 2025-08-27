A Milli Erkek Basketbol Takımı Letonya'yı Farklı Geçti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçını cuma günü TSİ 14.45'te Çekya ile oynayacak.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Gediminas Petraitis, Yohan Rosso, Fernando Calatrava
Letonya: Kristaps Porzingis 10, Davis Bertans 6, Rolands Smits 10, Arturs Kurucs 3, Arturs Zagars 11, Rihards Lomazs 16, Andrejs Grazulis 7, Dairis Bertans 6, Kristers Zoriks 4, Mareks Mejeris, Marcis Steinbergs
Başantrenör: Luca Banchi
Türkiye: Shane Larkin 15, Kenan Sipahi 19, Cedi Osman 20, Alperen Şengün 16, Ercan Osmani 4, Şehmus Hazer 8, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Yurtseven,, Sertaç Şanlı, Erkan Yılmaz
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 21-24 (Türkiye lehine)
Devre: 39-47 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 55-72 (Türkiye lehine) - İSTANBUL