A Milli Erkek Basketbol Takımı Letonya'yı Farklı Geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı Letonya'yı Farklı Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçını Çekya ile oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçını cuma günü TSİ 14.45'te Çekya ile oynayacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Gediminas Petraitis, Yohan Rosso, Fernando Calatrava

Letonya: Kristaps Porzingis 10, Davis Bertans 6, Rolands Smits 10, Arturs Kurucs 3, Arturs Zagars 11, Rihards Lomazs 16, Andrejs Grazulis 7, Dairis Bertans 6, Kristers Zoriks 4, Mareks Mejeris, Marcis Steinbergs

Başantrenör: Luca Banchi

Türkiye: Shane Larkin 15, Kenan Sipahi 19, Cedi Osman 20, Alperen Şengün 16, Ercan Osmani 4, Şehmus Hazer 8, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Yurtseven,, Sertaç Şanlı, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 21-24 (Türkiye lehine)

Devre: 39-47 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 55-72 (Türkiye lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.