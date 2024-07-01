A Milli Erkek Basketbol Takımı Fransa'ya gidiyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Fransa'ya gidiyor. Takım, kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Rouen kentine gidecek.
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp çalışmalarının İstanbul etabını tamamladı.
Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde İstanbul'daki son çalışmasını Basketbol Gelişim Merkezi içinde yer alan Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştiren Ay-yıldızlı ekip, yarın ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Fransa'nın Rouen kentine gidecek. Milliler, 3 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.10'da Fransa ile karşılaşacak. Milli takım, son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Hollanda ve Sırbistan ile hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.
A Milli Takım, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım'da Macaristan ile evinde, 25 Kasım'da ise yine Macaristan ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te ise deplasmanda İzlanda ile oynayacak.
Milli takımın hazırlık maçı programı şu şekilde:
- 3 Temmuz Çarşamba
22.10 Fransa – Türkiye
- 6 Temmuz Cumartesi
18.30 Hollanda – Türkiye
- 7 Temmuz Pazar
16.30 Sırbistan – Türkiye