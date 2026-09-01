Haberler

Milliler İzlanda'yı Devirdi, Dünya Kupası'nda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2’nci Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar, Dünya Kupası biletini almayı başardı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaştı. Maça etkili başlayan milliler ilk periyodu 33-14 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar devreyi ise 60-37'lik üstünlükle bitirdi. Etkili oyununu sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, üçüncü periyodu 80-56 üstün geçerken, parkeden ise 110-73 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından milliler, FIBA 2027 Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

CHP'li belediyeye "hayalet araç" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü

Tası tarağı toplayıp tam 16 adet valizle ABD'ye gitti
Altın takmasını beklediler! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı

Altın takmadı! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı
Polise bıçak çeken saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Polise bıçak çekmeni bedelini vurularak ödedi! İşte o anlar
Denizde 4,5 aylık bekleyiş bitti! Balık sezonu başladı

Balıkçılar bu sezon için iki balığın adını verdi
Trabzonlu iş insanı Amed formasıyla Diyarbakır sokaklarında

Görüntüdeki isim Trabzonlu iş insanı

Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı

İstanbul'da neler oluyor? Dün Fatih’te yaşandı, bugün Üsküdar’da
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı