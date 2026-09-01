Milliler İzlanda'yı Devirdi, Dünya Kupası'nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar, Dünya Kupası biletini almayı başardı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaştı. Maça etkili başlayan milliler ilk periyodu 33-14 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar devreyi ise 60-37'lik üstünlükle bitirdi. Etkili oyununu sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, üçüncü periyodu 80-56 üstün geçerken, parkeden ise 110-73 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından milliler, FIBA 2027 Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı