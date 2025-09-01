A Milli Erkek Basketbol Takımı Estonya'yı 84-64 Mağlup Etti

SALON: Arena Riga

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İsparya), Josip Jurcevıc (Hırvatistan)

ESTONYA: Raieste, Joesaar 2, Rosenthal 1, Hermet 12, Tass 9, Jurkatamm 2, Drell 8, Treier 8, Konontsuk 4, Riismaa 2, Kullamae 16

TÜRKİYE: Cedi Osman 11, Kenan Sipahi 4, Alperen Şengün 21, Shane Larkin 7, Şehmus Hazer 9, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 12, Ercan Osmani 14, Ömer Faruk Yurtseven 1, Erkan Yılmaz

1'İNCİ PERİYOT: 13-25

DEVRE: 27-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-65

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4'üncü maçında Estonya'yı 84-64 mağlup ederek grubundaki 4'üncü maçını kazandı ve grubu ilk 2' de bitirmeyi garantiledi.

Milliler etkili başladığı ilk çeyreği özellikle Alperen ve Ercan Osmani üzerinden bulduğu sayılarla 25-13 önde tamamladı. 2'nci periyotta hem savunmadaki caydırıcı performansıyla hem de hücumda ürettiği sayılarla etkili olan Adem Bona ile ay-yıldızlı takım rakibine kolay sayı şansı tanımayarak Estonya'yı dış atışlara zorladı. Bu çeyrekte farkı açan A Milli Takım soyunma odasına 19 sayılık farkla 46-27 önde gitti.

2'nci yarıya daha dirençli savunmayla başlayan ve isabetli şutlar bulan rakip takımın farkı azaltma çabaları ilk yarının etkili isimleri Adem ve Alperen'in katkılarıyla sonuca ulaşmadı ve 3'üncü periyot da 65-49 Türkiye üstünlüğü ile sona erdi. Son periyotta da farkı koruyan Milliler maçtan 84-64 galip ayrılarak grubu ilk 2'de bitirmeyi garantiledi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı üreten Alperen Şengün olurken Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.