A Milli Erkek Basketbol Takımı Bormio'da Hazırlıklara Başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Bormio'da Hazırlıklara Başladı
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Bormio kampında antrenmanlara başladıklarını duyurdu. Kamp 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.

27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlılar İtalya'nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarını kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.

Millilerin Bormio'daki kampı 5 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

A Erkek Milli Takımın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

7 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi

20.00 Türkiye-Litvanya

Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15 - 16 Ağustos)

15 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya)

18.00 Almanya-Türkiye

16 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya)

18.00 - 20.45 3.'lük Maçı - Final Maçı

20 Ağustos 2025 - Twinsbet Arena

19.30 Litvanya-Türkiye

23 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi

20.00 Türkiye-Karadağ - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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