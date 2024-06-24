A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanıyor

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki çalışmalarına Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde başladı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski TBF Başkanı Harun Erdenay salonda takip etti.

Çalışmalarını 1 Temmuz'a kadar İstanbul'da gerçekleştirecek olan Milliler, 27 Haziran Perşembe günü Filipinler ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek ve son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak. - İSTANBUL