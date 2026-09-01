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Milliler İzlanda'yı 110-73 Yenerek Dünya Kupası Biletini Aldı

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ikinci maçında İzlanda’yı deplasmanda 110-73 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Milliler, eleme maçlarının tamamlanmasına 4 maç kala FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası biletini aldı.

Salon: Laugardalshöll

Hakemler: Andris Aunkrogers, Elvis Binders-Coders, Antonio Conde

İzlanda: Hlinason 7, Gudmundsson 9, Hermannsson 11, Fridriksson 7, Palsson 11, Thrastarson 10, Kari Jonsson 6, Henningsson 5, Thorbjarnarson 2, Björnsson 3, Petursson 2, Jonsson

Başantrenör: Craig Pedersen

Türkiye: Malachi Flynn 13, Şehmus Hazer 10, Cedi Osman 17, Yiğitcan Saybir 10, Adem Bona 8, Kenan Sipahi 15, Onuralp Bitim 17, Furkan Korkmaz 8, Ömer Yurtseven 2, Sertaç Şanlı 5, Metecan Birsen 5, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 33-14 (Türkiye lehine)

Devre: 60-37 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 80-56 (Türkiye lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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