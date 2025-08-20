A Milli Basketbol Takımımızın C Grubu Rakibi İsviçre Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda son rakibi İsviçre ile eşleşti. Elemelerin grup yapısı belirlendi ve milliler, ilk tur maçlarını 2025-2026 yıllarında oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son rakibi İsviçre oldu.

Katar'ın ev sahipliğinde 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa ön elemeleri sona erdi.

Grubunda ikinci sırayı alan İsviçre, Avrupa elemeleri C Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek ile eşleşti.

Milliler, elemelerdeki ilk tur maçlarını, 27 Kasım 2025 ile 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.

FIBA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Danimarka, Gürcistan, Ukrayna, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, Romanya

C Grubu: Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, İsviçre

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: Hırvatistan, Almanya, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi

F Grubu: Letonya, Polonya, Avusturya, Hollanda

G Grubu: Macaristan, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
