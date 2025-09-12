A Milli Basketbol Takımı Yarı Finalde Yunanistan ile Karşılaşacak
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile mücadele edecek. Maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak.
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
21.00 Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
TRANSFER DÖNEMİ SONA ERİYOR
- 30 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi bu gece 00.00 itibariyle sona erecek.
- Süper Lig ekiplerinin transferin son gününde çalışmaları takip ediliyor.
1'İNCİ LİG
17.00 Esenler Erokspor - Hatayspor
20.00 Bodrum FK - Adana Demirspor
GALATASARAY
17.00 Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- Beşiktaş'ın transferini açıklamaya hazırlandığı Jota Silva, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
TRABZONSPOR
16.00 Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI
15.00 Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'nin Liverpool şehrinde devam edecek. Erkeklerde 50 kilo çeyrek final müsabakasında Samet Gümüş, Kübalı Alejandra Fiz Claro ile karşı karşıya gelecek.