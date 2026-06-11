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12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
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A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Kadroda Alperen Şengün, Adem Bona, Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven gibi yıldızlar yer alıyor.

A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki beşinci maçında 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Zenica'da Bosna Hersek'le mücadele edecek. Milliler, gruptaki son karşılaşmasında ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi ağırlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosunda NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona'nın yanı sıra Avrupa'da mücadele eden Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven de yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Anadolu Efes'ten Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz ve Şehmus Hazer; Bahçeşehir Koleji'nden Kenan Sipahi ve Malachi Emmanuel Flynn; Beşiktaş GAİN'den Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı ve Yiğit Arslan; Fenerbahçe Beko'dan Onuralp Bitim ve Tarık Biberoviç; Manisa Basket'ten Yiğit Onan; Tofaş'tan Furkan Korkmaz ve Yiğitcan Saybir; Houston Rockets'tan Alperen Şengün, Panathinaikos'tan Cedi Osman, Philadelphia 76ers'tan Adem Bona ve Real Madrid'den Ömer Faruk Yurtseven.

A Milli Takım'ın teknik ekibinde ise A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, A Erkek Milli Takım Genel Menajeri Nedim Yücel, A Erkek Milli Takım Menajeri Osman Sarısoy ile yardımcı antrenörler Yakup Sekizkök, Ender Arslan, Cenk Yıldırım ve Gökhan Turan yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZahide Korkmaz:

iyi kadroymuş ama bu sefer işe yarayacak mı bilmiyorum hani

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Haber YorumlarıBenhur Şirvan Kerim:

valla videosu çıkana kadar inanmam ya fotoğraf her şeyi göstermez

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Haber YorumlarıMesut Akyuz:

eskiden böyle kadro açıklanınca heyecan olurdu şimdi sıkıldım ben

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