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A Milli Basketbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde A Grubu maçlarının oynanacağı Tiflis Arena'da gerçekleştirilen antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı.

A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı karşılaşma TSİ 17.15'te başlayacak.

Ay-yıldızlı takımın grubunda Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Belçika ve Bulgaristan bulunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Özcan - Spor

basketbol Karadağ Spor Haberler

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