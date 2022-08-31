A Milli Basketbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde A Grubu maçlarının oynanacağı Tiflis Arena'da gerçekleştirilen antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı. A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı karşılaşma TSİ 17.15'te başlayacak. Ay-yıldızlı takımın grubunda Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Belçika ve Bulgaristan bulunuyor. Spor Kaynak: AA / Mehmet Özcan basketbol Karadağ Spor Haberler

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