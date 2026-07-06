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Basketbol: FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu son maçında İsviçre'yi 95-72 yenerek 6. galibiyetini aldı ve grubu lider tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Silvia Marziali (İtalya)

Türkiye: Şehmus Hazer 10, Flynn 8, Cedi Osman 15, Alperen Şengün 17, Adem Bona 15, Ömer Faruk Yurtseven 18, Yiğitcan Saybir, Furkan Korkmaz 6, Sertaç Şanlı, Erkan Yılmaz 3, Kenan Sipahi 3, Berk Uğurlu

İsviçre : Schumacher 23, Fofana 2, Martin 2, Mbala 3, Niko Rocak 11, Toni Rocak 12, Maniema 4, Solca 5, Anabir 3, Clerc 2, Schaller 5

1. Periyot: 22-19

Devre: 47-41

3. Periyot: 76-52

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, 6. galibiyetini aldı. Milliler, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantilemişti.

İsviçre ise C Grubu'nu 6 mağlubiyetle 4. ve son basamakta bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda A Milli Takım, 6 oyuncusuyla skor üretti. Schumacher ile etkili olan İsviçre karşısında özellikle pota altını iyi kullanan milliler, ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta Türkiye, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in pota altından üst üste kaydettiği basketlerle ritim yakaladı. Milliler, Ömer Faruk'un 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Kalan bölümde skor üretmeye devam eden A Milli Takım karşısında Schumacher ile basketler bulan İsviçre, farkın açılmasına izin vermedi. Milliler, soyunma odasına 47-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte A Milli Takım, Flynn ve Adem Bona'nın skorer oyunuyla üstünlüğü iyice ele geçirdi. 24. dakikada farkı 8'e (58-50) indiren İsviçre karşısında 16-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, bitime 39 saniye kala farkı 24'e kadar yükseltti: 74-50. Türkiye, son bölüme 76-52 üstün girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen A Milli Takım, sahadan 95-72'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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