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A Milli Basketbol Takımı, İsviçre maçının hazırlıklarını sürdürdü

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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C Grubu'ndaki son maçında 6 Temmuz'da İsviçre'yi konuk edecek A Milli Takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde çalıştı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da antrenmanı izledi.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İlk Tur C Grubu'ndaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'yi konuk edecek A Milli Basketbol Takımı, maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen idman, iki saat sürdü.

Antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-İsviçre mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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