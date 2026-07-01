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A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Bosna Hersek'e konuk olacak

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda yarın TSİ 21.00'de Bosna Hersek'e konuk olacak. Grubunda 4'te 4 yaparak lider durumda bulunan milliler, namağlup unvanını korumak istiyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Bosna Hersek'e konuk olacak.

Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

C Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan ve ikinci turu garantileyen Türkiye, 8 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milliler sırasıyla evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti.

Bosna Hersek ile oynadığı son 6 resmi maçı da kazanan ay-yıldızlılar, C Grubu ilk maçında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmadan 93-71 galip ayrıldı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, Bosna Hersek'in ardından 6 Temmuz'da İstanbul'da İsviçre ile oynayacağı son grup maçını da kazanarak ikinci tur grubuna namağlup yükselmeyi hedefliyor.

Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı A Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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