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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek maçı hazırlıklarını sürdürdü

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçların hazırlıklarına Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ediyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, söz konusu müsabakaların hazırlıklarını Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Akatlar Spor Kompleksi'nde sürdürdü. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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