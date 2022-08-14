A Mili Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı final maçında Kamerun'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı final maçında Kamerun'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede milliler, Kamerun ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, salondan 3-0 galip ayrıldı. Öte yandan karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi de tribünden izledi. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ise İran olacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın ardından TVF Başkanı Üstündağ, sahaya inerek millileri galibiyetten dolayı tebrik etti. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor voleybol Kamerun Konya Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› A Mili Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda finalde - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.