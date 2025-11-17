A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme Aday Kadrosu Açıklandı
A Erkek Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri için aday kadrosunu belirledi. Takım, 27 Kasım'da Bosna Hersek ile ve 30 Kasım'da İsviçre ile karşılaşacak.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.
A Erkek Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Bosna Hersek ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 30 Kasım Pazar günü saat TSİ 19.00'da deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Milliler çalışmalarına 25 Kasım günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak.
A Erkek Milli Takımımızın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Ercan Osmani
Erkan Yılmaz
Şehmus Hazer
Furkan Haltalı
Kenan Sipahi
Berk İbrahim Uğurlu
Yiğit Arslan
Onuralp Bitim
Tarık Biberoviç
Muhsin Yaşar
Yiğit Onan
Furkan Korkmaz
Yiğitcan Saybir
Sertaç Şanlı
Cedi Osman
Ömer Faruk Yurtseven