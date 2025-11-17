A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme Aday Kadrosu Açıklandı

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

A Erkek Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Bosna Hersek ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 30 Kasım Pazar günü saat TSİ 19.00'da deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Milliler çalışmalarına 25 Kasım günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak.

A Erkek Milli Takımımızın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Şehmus Hazer

Furkan Haltalı

Kenan Sipahi

Berk İbrahim Uğurlu

Yiğit Arslan

Onuralp Bitim

Tarık Biberoviç

Muhsin Yaşar

Yiğit Onan

Furkan Korkmaz

Yiğitcan Saybir

Sertaç Şanlı

Cedi Osman

Ömer Faruk Yurtseven