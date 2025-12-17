Euroleague: Zalgiris Kaunas: 64 A. Efes: 87
Euroleague'in 16. haftasında A. Efes, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını 87-64 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Zalgirio Arena'da gerçekleştirildi.
Euroleague'in 16. haftasında A. Efes deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 87-64 mağlup etti.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Josip Radojkovic
Zalgiris Kaunas: Williams-Goss 11, Francisco 10, Wright 4, Brazdeikis 3, Giedraitis 2, Tubelis 6, Lo 2, Sleva 3, Birutis 9, Rubstavicius, Sirvydis 5, Ulanovas 9
Başantrenör: Tomas Masiulis
A. Efes: Beaubois 9, Şehmus Hazer 4, Loyd 12, Weiler-Babb 7, Cordinier 4, Smits 5, Poirier 14, Swider 18, Sarper David Mutaf 5, Erkan Yılmaz 1, Jones 8
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 17-28
Devre: 35-37
3. Periyot: 51-63 - İSTANBUL