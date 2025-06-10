A. Efes Beşiktaş'ı Geçerek Seriyi 2-1 Yükseltti

A. Efes Beşiktaş'ı Geçerek Seriyi 2-1 Yükseltti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında A. Efes, Beşiktaş'ı 94-87 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. 4. maç perşembe günü oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında A. Efes, Beşiktaş'ı 94-87 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak

A. Efes : Daniel Oturu 22, Shane Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Derek Willis 13, Perry Dozier 9, Jordan Nwora 19, Darius Thompson, Erkan Yılmaz 2, Vincent Poirier 4, Ercan Osmani 4,

Başantrenör: Luca Banchi

Beşiktaş: Derek Needham 19, Berk Uğurlu 7, Dustin Sleva 2, Jonah Mathews 9, Emanuel Terry 12, Conor Morgan 13, Kyle Allman 10, Yiğit Arslan 12, Uros Plavsic 3

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 26-22 (A. Efes lehine)

Devre: 51-42 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 78-65 (A. Efes lehine)

5 faulle çıkan: Jonah Mathews (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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