A. Efes Beşiktaş'ı Geçerek Seriyi 2-1 Yükseltti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında A. Efes, Beşiktaş'ı 94-87 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. 4. maç perşembe günü oynanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında A. Efes, Beşiktaş'ı 94-87 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak
A. Efes : Daniel Oturu 22, Shane Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Derek Willis 13, Perry Dozier 9, Jordan Nwora 19, Darius Thompson, Erkan Yılmaz 2, Vincent Poirier 4, Ercan Osmani 4,
Başantrenör: Luca Banchi
Beşiktaş: Derek Needham 19, Berk Uğurlu 7, Dustin Sleva 2, Jonah Mathews 9, Emanuel Terry 12, Conor Morgan 13, Kyle Allman 10, Yiğit Arslan 12, Uros Plavsic 3
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 26-22 (A. Efes lehine)
Devre: 51-42 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 78-65 (A. Efes lehine)
5 faulle çıkan: Jonah Mathews (Beşiktaş) - İSTANBUL