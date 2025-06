99. Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda Başlıyor

Bu yıl 99. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu, yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Koşuda 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 safkan piste çıkacak. Dev yarış 2 bin 400 metre mesafede koşulacak ve 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için mücadele edecek.

İlk İhsan Atçı, en son Akın Sözen kazandı

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Emrah Agun'un sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame isimli at birinci oldu. Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22'lik derecesiyle elde etti.

Ahmet Çelik'ten üst üste 7 şampiyonluk

Gazi Koşusu'nun üst üste kazanma rekoru jokey Ahmet Çelik'e ait. 38 yaşındaki jokey yarın yapılacak yarışta 'Cutha' isimli atla piste çıkacak. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm', 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata', 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber', 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance', 94. Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' ve 95. Gazi Koşusu'nu 'Burgas' adlı safkan ile üst üste 7 kez kazandı.

En fazla şampiyon Mümin Çılgın

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın oldu. Çılgın'ın 9 şampiyonluğu bulunuyor. Mümin Çılgın, 'Helene de Troia' (1960), 'Apaçi' (1965), 'Nadas' (1974), 'Dr. Seferof' (1979), 'Dersim' (1981), 'Uğurtay' (1985), 'Hafız' (1986), 'Top Image' (1988) ve 'Abbas' (1991) adlı safkanlar ile kürsünün en tepesinde yer aldı.

Halis Karataş 6 kez şampiyon oldu

Ünlü jokey Halis Karataş'ın ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, rekor kırdığı 'Bold Pilot'un (1996) yanı sıra, 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli atlarla bu önemli yarışı kazandı.

Dağıtılacak ödüller

Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi 30 milyon TL olarak belirlendi. Yarışta ikinciye 12 milyon TL, üçüncüye 6 milyon TL, dördüncüye 3 milyon TL ve beşinciye ise 1 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 55 milyon 335 bin TL'ye ulaşacak.

99. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1 - Albayrak - Mehmet Kaya

2 - Belgrathan - Ali Kaçmaz

3 - Brain Booster - Özcan Yıldırım

4 - Brave Champion - Mehmet Salih Çelik

5 - Broarts - Sadettin Boyraz

6 - Cutha - Ahmet Çelik

7 - Database - Akın Sözen

8 - Grande Flusso - Müslüm Çelik

9 - Handsome King - Hışman Çizik

10 - Hope Breeze - Ercan Çankaya

11 - Lost King - Nevzat Avci

12 - Magic Selectra - Erhan Aktuğ

13 - Magic Weapon - Ayhan Kurşun

14 - Patrick Star - Muhammed Mir Bilgin

15 - Purosangue - Halis Karataş

16 - Special Man - Vedat Abiş

17 - Tonbi - Mehmet Akyavuz

18 - Tulumar - Mustafa Çiçek

19 - Zambur Aga - Gökhan Kocakaya

20 - Boon Nam - Erhan Yavuz

21 - Dejavu - Ali Yıldız

22 - Petite Louve - Görkem Özçelik

Günün diğer koşuları

Gazi Koşusu'nun yanı sıra yarın Hipodrom.com Koşusu, Korea Racing Authority Koşusu, Kocatepe Koşusu, Zübeyde Hanım Koşusu, Anafartalar Koşusu, Haliç Koşusu, Ali Rıza Bey Koşusu ve Nene Hatun Koşusu da yapılacak. - İSTANBUL