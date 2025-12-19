90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü

Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son anlarında Mauro Icardi'nin ayağını tutarak zorlanması, sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

GALATASARAY TEK GOLLE KAZANDI

RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Sarı-kırmızılı ekip, kupaya 3 puanla başlamayı başardı.

ICARDI 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Victor Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Mauro Icardi, karşılaşmayı 90 dakika boyunca tamamladı. Arjantinli futbolcunun maçın son anlarında ve bitiş düdüğünün ardından ayağını tutması tribünlerde tedirginlik yarattı.

AYAĞINA KRAMP GİRDİ

Erdem Açıkgöz'ün aktardığı bilgilere göre, Mauro Icardi'nin yaşadığı problemin ciddi bir sakatlık olmadığı öğrenildi. Deneyimli golcünün, uzun süredir 90 dakika forma giymemesi nedeniyle ayağına kramp girdiği belirtildi.

OSIMHEN'İN YOKLUĞUNDA DAHA FAZLA SÜRE ALACAK

Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Nijerya Milli Takımı'na giden Victor Osimhen'in bir süre Galatasaray'dan ayrı kalacağı ifade edilirken, bu süreçte Mauro Icardi'nin daha fazla süre alması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan Mauro Icardi, toplam 890 dakika sahada kaldı ve 8 gol kaydetti.