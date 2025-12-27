Haberler

90. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da yapılacak

Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacak olan 90. Büyük Atatürk Koşusu, Eski Ankara Tren Garı önünde sona erecek. Türk atletizminin geleneksel organizasyonlarından biri olan yarış, 1936'dan bu yana düzenleniyor.

90. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da düzenlenecek.

Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 11.00'de başlayacak yarış, Eski Ankara Tren Garı'nın önünde sona erecek.

Türk atletizminin geleneksel ve en önemli organizasyonlarından Büyük Atatürk Koşusu, ilk kez 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınarak düzenlendi.

İlk yarışmayı Galip Darılmaz kazandı. 1992'de kadınlara açılan ilk organizasyonda ise Lale Öztürk birinci oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
