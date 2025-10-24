Haberler

90+4'te yediği golle kaybeden Arda Turan, "Tüm sorumluluğu alıyorum" deyip ne yapacağını duyurdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
90+4'te yediği golle kaybeden Arda Turan, 'Tüm sorumluluğu alıyorum' deyip ne yapacağını duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova'ya 90+4'te yediği golle 2-1 kaybetti. Maçla ilgili konuşan Arda Turan, tüm sorumluluğu aldığını dile getirdi. Genç hoca ayrıca, kendisinin ve oyuncularının sağlayacağı başarılarla tüm Avrupa'nın Shakhtar Donetsk'i konuşacağını ifade etti.

  • Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Legia Varşova'ya 90+4'te yediği golle 2-1 kaybetti.
  • Arda Turan, maçın başında takımın mücadeleci tarzı ve konsantrasyon seviyesinin yetersiz olduğunu ifade etti.
  • Arda Turan, ikinci yarıda hücumda 18-19 yaşında genç oyuncuların olduğunu ve geleceğin bu takımla oluşacağını belirtti.
  • Arda Turan, takımın kritik anlarda doğru hareket etmeyi öğrenmesi gerektiğini söyledi.
  • Arda Turan, yenilginin sorumluluğunu üstlendi ve bunun gelecekte telafi edilebileceğini ifade etti.
  • Arda Turan, takımın tüm Avrupa'nın konuştuğu bir takım haline geleceğini ve Pazar günkü maça odaklanacaklarını duyurdu.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Legia Varşova'ya 90+4'te yediği golle 2-1 kaybetti. Arda Turan, bu maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

''ÖĞRENMELERİ GEREKİYOR''

Maçla ilgili konuşan Arda Turan, "Öncelikle Legia'yı tebrik etmek istiyorum. Bir takım sizi yenerse, muhtemelen sizden daha doğru şeyler yapmışlardır. Biz ise oyun planımıza sadık kalmaya çalıştık ama maçın başında mücadeleci tarzımız ve konsantrasyon seviyemiz yeterli değildi. İkinci yarıdaki oyun seviyesinden gurur duyuyorum çünkü hücumda 18-19 yaşında gençlerimiz vardı. Geleceğimizi oluşturan bir takımdı. Harika oynadılar ama kritik anlarda doğru hareket etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Biz de bunun üzerinde çalışıp gelişeceğiz.'' dedi.

''AVRUPA'NIN KONUŞTUĞU TAKIM OLACAĞIZ''

Arda Turan, tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti ve gelecek yol haritasını çizerek, ''Yenilgiye gelince, tüm sorumluluğu alıyorum ama aynı zamanda gelecekte telafi edebileceğimiz bir yenilgiydi. Gelecek konusunda iyimseriz, bu yüzden Pazar günkü büyük maça hazırlanmaya ve odaklanmaya devam edeceğiz. Bu takım tüm Avrupa'nın konuştuğu bir takım haline gelecek. Bunu ben ve oyuncularım başaracak.'' şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar
'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Hatayspor ilk 3 puanını 90+2'de yediği golle erteledi

''Ligde ilk kez kazandım'' derken 90+2'de gelen golle hüsran yaşadılar
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

Dzeko, teknik direktörüne verdi veriştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.