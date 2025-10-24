90+4'te yediği golle kaybeden Arda Turan, "Tüm sorumluluğu alıyorum" deyip ne yapacağını duyurdu
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova'ya 90+4'te yediği golle 2-1 kaybetti. Maçla ilgili konuşan Arda Turan, tüm sorumluluğu aldığını dile getirdi. Genç hoca ayrıca, kendisinin ve oyuncularının sağlayacağı başarılarla tüm Avrupa'nın Shakhtar Donetsk'i konuşacağını ifade etti.
- Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Legia Varşova'ya 90+4'te yediği golle 2-1 kaybetti.
- Arda Turan, maçın başında takımın mücadeleci tarzı ve konsantrasyon seviyesinin yetersiz olduğunu ifade etti.
- Arda Turan, ikinci yarıda hücumda 18-19 yaşında genç oyuncuların olduğunu ve geleceğin bu takımla oluşacağını belirtti.
- Arda Turan, takımın kritik anlarda doğru hareket etmeyi öğrenmesi gerektiğini söyledi.
- Arda Turan, yenilginin sorumluluğunu üstlendi ve bunun gelecekte telafi edilebileceğini ifade etti.
- Arda Turan, takımın tüm Avrupa'nın konuştuğu bir takım haline geleceğini ve Pazar günkü maça odaklanacaklarını duyurdu.
''ÖĞRENMELERİ GEREKİYOR''
Maçla ilgili konuşan Arda Turan, "Öncelikle Legia'yı tebrik etmek istiyorum. Bir takım sizi yenerse, muhtemelen sizden daha doğru şeyler yapmışlardır. Biz ise oyun planımıza sadık kalmaya çalıştık ama maçın başında mücadeleci tarzımız ve konsantrasyon seviyemiz yeterli değildi. İkinci yarıdaki oyun seviyesinden gurur duyuyorum çünkü hücumda 18-19 yaşında gençlerimiz vardı. Geleceğimizi oluşturan bir takımdı. Harika oynadılar ama kritik anlarda doğru hareket etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Biz de bunun üzerinde çalışıp gelişeceğiz.'' dedi.
''AVRUPA'NIN KONUŞTUĞU TAKIM OLACAĞIZ''
Arda Turan, tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti ve gelecek yol haritasını çizerek, ''Yenilgiye gelince, tüm sorumluluğu alıyorum ama aynı zamanda gelecekte telafi edebileceğimiz bir yenilgiydi. Gelecek konusunda iyimseriz, bu yüzden Pazar günkü büyük maça hazırlanmaya ve odaklanmaya devam edeceğiz. Bu takım tüm Avrupa'nın konuştuğu bir takım haline gelecek. Bunu ben ve oyuncularım başaracak.'' şeklinde konuştu.