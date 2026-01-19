90+24'te kaçırdığı penaltıyla tüm dünyada gündem olan Brahim Diaz suskunluğunu bozdu

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Fas, Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşı karşıya geldi.

90+24'TE PENALTI KAÇIRDI, ŞAMPİYONLUK GİTTİ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 90+8. dakikasında Fas lehine verilen penaltı kararı sonrasında Senegal sahadan çekildi.İlerleyen dakikalarda Senegal tekrar sahaya dönerken, 90+24. dakikada Brahim Diaz, penaltıyı kaçırdı mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Adından mücadelede uzatma bölümlerine geçildi. 94. dakikada Gueye'nin golüyle Senegal 1-0 öne geçti. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca şampiyon Senegal oldu.

BRAHIM DIAZ FAS HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Kaçırdığı penaltı sonras büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Brahim Diaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fas halkından özür diledi. 5 gol atarak turnuvada gol kralı olan Diaz, canının çok acıdığını ifade etti.

İşte Brahim Diaz'ın o açıklaması:

"CANIM ÇOK ACIYOR"

"Canım çok acıyor.

Bu kupayı hayal etmiştim. Bana verdiğiniz tüm sevgi, her mesaj ve her destek beni yalnız olmadığımı hissettirdi. Sahip olduğum her şeyle, her şeyin üstünde kalbimle mücadele ettim.

Dün hata yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum, tüm kalbimle özür diliyorum. Kendimi toparlamam zaman alacak çünkü bu yara kolay kolay iyileşmiyor, ama deneyeceğim. Bunu kendim için değil, bana inanan ve benimle birlikte acı çeken herkes için yapacağım.

Bir gün bu sevginin karşılığını verebilmek ve Fas halkı için bir gurur kaynağı olmak adına yoluma devam edeceğim."